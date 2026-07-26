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Il procuratore generale di Catanzaro Lucantonio in corsa per la guida della Procura generale di Catania
Presentata la candidatura del magistrato per succedere a Carmelo Zuccaro. Sette le domande all’esame del Csm
Pubblicato il: 26/07/2026 – 13:41
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CATANIA Sono sette le domande presentate al Consiglio superiore della magistratura per la successione a Catania, come procuratore generale, a Carmelo Zuccaro che il 16 agosto lascerà l’incarico per raggiunti limiti d’età. Sono il procuratore generale di Catanzaro, Giuseppe Lucantonio; i procuratori di Palmi, Emanuele Crescenti, di Siracusa, Sabrina Gambino, di Trani, Renato Nitti, e di Ragusa, Francesco Puleio; e le procuratrici aggiunte di Catania, Agata Santonocito, e di Palermo, Laura Vaccaro. Le loro domande saranno vagliate dalla Quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura.
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