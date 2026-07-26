Il procuratore generale di Catanzaro Lucantonio in corsa per la guida della Procura generale di Catania

la candidatura

CATANIA Sono sette le domande presentate al Consiglio superiore della magistratura per la successione a Catania, come procuratore generale, a Carmelo Zuccaro che il 16 agosto lascerà l’incarico per raggiunti limiti d’età. Sono il procuratore generale di Catanzaro, Giuseppe Lucantonio; i procuratori di Palmi, Emanuele Crescenti, di Siracusa, Sabrina Gambino, di Trani, Renato Nitti, e di Ragusa, Francesco Puleio; e le procuratrici aggiunte di Catania, Agata Santonocito, e di Palermo, Laura Vaccaro. Le loro domande saranno vagliate dalla Quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura.

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