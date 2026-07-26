Incendi boschivi, a Cassano in campo la colonna mobile della Protezione Civile del Veneto

l’emergenza

CASSANO IONIO Da oggi, domenica 26 luglio, è operativa sul territorio comunale di Cassano All’Ionio la colonna mobile della Protezione Civile proveniente dal Veneto, impegnata nelle attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi.

L’iniziativa rientra nella collaborazione tra il Comune di Cassano All’Ionio e la Protezione Civile della Regione Calabria, che ha consentito di rafforzare il dispositivo di intervento in uno dei periodi più delicati dell’anno sul fronte dell’emergenza incendi.

La delegazione municipale di Doria ospiterà, fino al prossimo 16 agosto, uomini e mezzi specializzati che opereranno nelle attività di spegnimento dei numerosi roghi che stanno interessando il territorio. La colonna mobile lavorerà in stretta sinergia con le associazioni di antincendio boschivo locali contribuendo a potenziare la capacità di risposta dell’intero comprensorio.

Nella stessa sede, già a partire dal mese di giugno, poi, è operativa sul territorio comunale una squadra di antincendio boschivo de “I Falchi”, attivata nell’ambito della convenzione e della collaborazione tra Calabria Verde e il Comune di Cassano All’Ionio. La stessa sinergia istituzionale ha consentito, nei mesi scorsi, anche l’attivazione di un presidio idraulico a Sibari per il monitoraggio costante del fiume Crati, a conferma dell’attenzione rivolta alle attività di prevenzione e tutela del territorio.



«Ringrazio la Protezione Civile della Regione Calabria e il direttore Domenico Costarella – ha commentato il sindaco Gianpaolo Iacobini – per la preziosa collaborazione e per l’attenzione riservata al nostro territorio. La presenza della colonna mobile rappresenta un supporto fondamentale per la tutela del patrimonio ambientale e garantirà un presidio operativo su un’area vasta che va da Corigliano-Rossano fino a Rocca Imperiale, comprendendo naturalmente anche Cassano All’Ionio».

«Si tratta – conclude il primo cittadino – di una presenza importante nella difesa dell’ambiente e del nostro patrimonio naturalistico, troppo spesso messo a rischio dall’azione di sconsiderati piromani, responsabili di gravi danni al territorio e alla collettività. A tutti gli operatori e ai volontari impegnati sul campo va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per il lavoro che stanno svolgendo con professionalità e spirito di servizio».

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