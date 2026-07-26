Cirò Marina, raffica di controlli della Polizia: monitorati pregiudicati e attività commerciali

l’attività di prevenzione

CROTONE Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, ha disposto un imponente servizio nella città di Cirò Marina, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, dell’Ufficio Immigrazione, della Polizia Amministrativa, della Polizia Stradale e della Reparto Prevenzione Crimine, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione



– 669 persone identificate, di cui 130 con precedenti

– 317 veicoli controllati

– 20 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale

– 26 posti di controllo

– 3 sanzioni al Codice della Strada

– 1 attività commerciale controllata

– 1 sanzione amministrativa elevata per un valore di 173,00 euro

Il personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su 20 persone sottoposte a limitazione della libertà personale (per reaticommessi in materia di associazione a delinquere di stampo mafioso, di sostanza stupefacenti e per maltrattamenti in famiglia e ai sorvegliati speciali).

Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha identificato 14 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in loro favore. L’attività di prevenzione ha interessato anche le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato 39 persone, di cui 7 risultati positivi in banca dati, e ha controllato 17 veicoli. Contestualmente sono state elevate 3 sanzioni al Codice della Strada. Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo, nel corso dei quali hanno identificato 137 persone, di cui 27 con precedenti, e hanno controllato 49 veicoli.

Nell’ambito del medesimo servizio, personale della Polizia Amministrativa, unitamente al personale dell’Ufficio Immigrazione, ha sottoposto a controllo amministrativo un esercizio di vicinato per la vendita di prodotti di genere non alimentare (abbigliamento e calzature). Al termine del controllo il titolare è stato sanzionato per aver occupato, senza autorizzazione, circa 6 metri quadrati di suolo pubblico antistante l’attività mediante la posa di espositori per la vendita di prodotti di genere non alimentare (pmr: 173,00 euro). Nella stessa giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio, unitamente alle pattuglie appiedate sul lungomare cittadino, sul litorale di Cirò Marina e di Le Castella hanno identificato 466 persone, di cui 76 con precedenti, ehanno controllato 251 veicoli.

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