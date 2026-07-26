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Caos all’uscita da una discoteca

Violenta rissa fuori da un locale a Corigliano: 20enne ricoverato con un trauma cranico

Momenti di tensione nelle prime ore del mattino all’esterno di una discoteca. Ancora da chiarire le cause dello scontro tra due gruppi di ragazzi

Pubblicato il: 26/07/2026 – 12:32
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Violenta rissa fuori da un locale a Corigliano: 20enne ricoverato con un trauma cranico
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CORIGLIANO ROSSANO Momenti di tensione nelle prime ore del mattino all’esterno di una discoteca di Corigliano, dove un acceso confronto tra due gruppi di ragazzi si sarebbe trasformato in una violenta rissa. Le cause che hanno scatenato l’episodio e l’esatta dinamica sono ancora al vaglio degli investigatori.
Ad avere la peggio è stato un giovane di 20 anni, rimasto ferito durante lo scontro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure lo hanno trasportato in codice d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano. Secondo le prime informazioni, il ragazzo avrebbe riportato un trauma cranico.
Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, giunti con una Volante. Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto avvenuto e individuare i responsabili coinvolti nella lite.

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