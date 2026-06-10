Una cravatta griffata Talarico per la reunion romana del Ccd. «Non un partito ma un pezzo di storia»

la serata amarcord

ROMA E’ stata un’esperienza politica importante nella Seconda Repubblica, costruita nel solco della tradizione cattolico-democratica, e per una sera il Ccd ha rivissuto nelle parole di chi vi ha creduto e l’ha plasmata, magari per seguire percorsi politici differenti. E’ stato più di un ‘amarcord’ ma piuttosto un incontro dedicato alla memoria, ai valori e alla storia del Centro cristiano democratico, quello promosso e organizzato ieri da Maurizio Talarico, che al Circolo Canottieri Aniene ha riunito alcuni dei protagonisti di quella stagione, in un clima di amicizia, confronto e ricordo.

Fra i partecipanti, i nomi principali di quell’esperienza, da Pier Ferdinando Casini a Renzo Lusetti, ma anche Luciano Ciocchetti, Giampiero D’Alia, Mario Baccini, Lorenzo Cesa, Gianfranco Rotondi, Domenico Barbuto, Bruno Tabacci, Marisa Fagà, Alfredo Antoniozzi, Pino Galati, Roberto Sergio, e Francesco Pionati.

L’iniziativa è stata un momento di incontro tra politici che hanno condiviso idee, battaglie, percorsi istituzionali e una visione fondata sul dialogo, sul moderatismo e sui valori. A tutti i partecipanti Talarico – titolare di uno storico marchio di cravatte – ha consegnato una cravatta celebrativa esclusiva, creata appositamente per l’evento e riportante i simboli storici del Ccd e dell’Udc.

«L’obiettivo di questa serata non era soltanto ricordare una sigla politica, ma celebrare un pezzo di storia italiana fatto di relazioni umane, confronto, passione civile e amicizia. In un tempo in cui tutto corre veloce, fermarsi a ricordare ha significato anche dare valore alle radici», ha dichiarato Talarico.