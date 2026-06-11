Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
IL ROGO
Cosenza, bus in fiamme all’autostazione – FOTO E VIDEO
La coltre di fumo nero è visibile da ogni angolo della città, ed ha destato una certa preoccupazione tra i passanti.
Pubblicato il: 11/06/2026 – 12:46
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
COSENZA Un autobus ha preso fuoco, questa mattina, nei pressi dell’autostazione di Cosenza. La coltre di fumo nero è visibile da ogni angolo della città, ed ha destato una certa preoccupazione tra i passanti. Sconosciute, al momento, le ragioni del rogo. (redazione@corrierecal.it)
In aggiornamento
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali