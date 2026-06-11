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IL ROGO

Cosenza, bus in fiamme all’autostazione – FOTO E VIDEO

La coltre di fumo nero è visibile da ogni angolo della città, ed ha destato una certa preoccupazione tra i passanti.

Pubblicato il: 11/06/2026 – 12:46
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Cosenza, bus in fiamme all’autostazione – FOTO E VIDEO
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COSENZA Un autobus ha preso fuoco, questa mattina, nei pressi dell’autostazione di Cosenza. La coltre di fumo nero è visibile da ogni angolo della città, ed ha destato una certa preoccupazione tra i passanti. Sconosciute, al momento, le ragioni del rogo. (redazione@corrierecal.it)

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