“Cosenza Vive”, ecco il programma per il commercio urbano

una visione innovativa

COSENZA “Cosenza Vive nasce dalla convinzione che il commercio non rappresenti soltanto un settore economico da sostenere, ma una delle principali risorse attraverso cui costruire attrattività, vivacità urbana e sviluppo per l’intera città. Il programma propone una visione innovativa che mette in relazione commercio, turismo, cultura, eventi, servizi e innovazione digitale, con l’obiettivo di trasformare Cosenza in una destinazione urbana sempre più accogliente, dinamica e competitiva”. Con queste parole il Sindaco Franz Caruso ha aperto l’incontro pubblico con operatori economici e associazioni di categoria dedicato alla presentazione di “Cosenza Vive”, il nuovo programma operativo per il commercio urbano, inserito all’interno della più ampia strategia di sviluppo territoriale delineata dal masterplan “Cosenza Attrattiva”. L’appuntamento, moderato dal Capo Ufficio Stampa di Palazzo dei Bruzi, Giuseppe Di Donna, ha visto la partecipazione dell’Assessore alle Attività Economiche e Produttive e al Turismo, Sarino Branda, al quale il primo cittadino ha rivolto un particolare ringraziamento: “Con Sarino non dobbiamo neanche parlare. Ci capiamo al volo e le idee subito le concretizza”. L’incontro rappresenta il primo di tre momenti di confronto programmati con il Masterplan per approfondire i diversi ambiti strategici del progetto complessivo che punta a integrare commercio, turismo, cultura e artigianato in una visione unitaria di sviluppo urbano. “Oggi iniziamo a specificare quelle che sono le nostre idee e i nostri settori di sviluppo – ha proseguito Franz Caruso – partendo da quello che riteniamo uno degli aspetti più importanti: valorizzare, rilanciare e inventare una nuova forma di commercio. Lo facciamo insieme agli operatori economici, alle associazioni di categoria e a tutti coloro che ogni giorno vivono e animano la città. È un progetto che deve essere condiviso e che utilizzerà anche le esperienze dei singoli commercianti per costruire una nuova idea di città”. Alla base di “Cosenza Vive” vi è infatti la convinzione che il commercio non possa più essere considerato un settore isolato, ma debba diventare una leva strategica per lo sviluppo urbano, capace di dialogare con il turismo, la cultura, l’artigianato, l’enogastronomia e gli eventi. L’obiettivo è trasformare l’esperienza di visita in un elemento di crescita economica diffusa, aumentando la capacità della città di attrarre visitatori e prolungarne la permanenza. Il programma immagina una rete integrata in cui negozi, pubblici esercizi, spazi pubblici, centro storico, operatori culturali e servizi lavorino insieme per generare valore e nuove opportunità. In questa prospettiva il commercio evolve da semplice luogo di acquisto a protagonista dell’esperienza urbana, attraverso percorsi tematici, iniziative diffuse, servizi dedicati e strumenti innovativi di promozione e fidelizzazione. “Non è più tempo di aspettare che arrivino i clienti – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso –. Quello che serve è costruire una città capace di attrarre persone, accoglierle, farle fermare più a lungo e trasformare quella presenza in un’opportunità per tutti. La sfida non è riempire una piazza per una sera, ma fare in modo che ogni giorno qualcuno scelga Cosenza come luogo da vivere, visitare, scoprire e frequentare”.

Il primo banco di prova della nuova strategia sarà l’evento del prossimo 29 giugno, denominato “Notte d’Estate”, che rappresenterà molto più di una tradizionale notte bianca. L’iniziativa, pensata come simbolico avvio del percorso di “Cosenza Vive”, coinvolgerà l’intera città attraverso aperture straordinarie delle attività commerciali, aree dedicate alla musica e allo spettacolo, degustazioni, animazione diffusa e momenti di aggregazione. Nel corso dell’incontro è stata inoltre evidenziata la volontà di costruire un sistema stabile e duraturo, capace di andare oltre il singolo evento. “Cosenza Vive” intende, infatti, favorire la nascita di un vero ecosistema urbano nel quale il commercio possa beneficiare dei flussi turistici, mentre il turismo trovi nel tessuto economico cittadino un elemento qualificante dell’offerta complessiva. “È una sfida ambiziosa – ha dichiarato l’Assessore alle Attività Produttive e al Turismo, Sarino Branda – ma Cosenza ha tutte le condizioni per vincerla. Possiede una forte identità storica, un patrimonio culturale importante e una comunità di imprenditori che continua a credere nella città. Quello che stiamo iniziando a costruire oggi è un sistema capace di mettere in rete queste energie”. “Nessuna amministrazione può far vivere una città da sola – ha concluso Franz Caruso –. Il futuro si costruisce insieme. Una città non cresce per somma di eventi, ma quando ogni iniziativa contribuisce a una stessa idea di futuro». Con “Cosenza Vive” prende così forma una nuova visione di sviluppo urbano che punta a fare del commercio, del turismo e della partecipazione civica gli strumenti attraverso cui costruire una città più attrattiva, dinamica e competitiva.