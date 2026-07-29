Trame di eleganza, la moda incontra le radici, il borgo di Lago si rinnova

l’evento

COSENZA Una giornata dedicata alla creatività, alla valorizzazione delle eccellenze locali e alla riscoperta del territorio attraverso la moda. È questo lo spirito di “Trame di eleganza”, l’evento patrocinato dal Comune di Lago, in programma giovedì 7 agosto, che trasformerà il centro storico in un percorso di esperienze tra artigianato, gusto e spettacolo. Ideata e curata dallo stilista Giuseppe Cupelli, originario del borgo, la manifestazione nasce dal desiderio di restituire alla propria terra un progetto capace di unire cultura, creatività e partecipazione. Un’iniziativa che affonda le radici nell’identità del Comune di Lago e guarda al futuro, promuovendo la rigenerazione dei piccoli centri attraverso la bellezza, la collaborazione e la valorizzazione dei talenti.

«Tornare a creare nel luogo in cui sono nato è, prima di tutto, un gesto di gratitudine. “Trame di eleganza” nasce dal desiderio di dimostrare che la moda può essere molto più di una passerella: può diventare uno strumento per raccontare un territorio, creare connessioni e accendere nuove energie. Credo profondamente che i piccoli borghi abbiano un enorme patrimonio da esprimere e che investire nella cultura e nella creatività significhi investire nel loro futuro. La moda non appartiene solo alle grandi città: può nascere, raccontarsi e creare valore anche nei piccoli centri, dove ogni pietra custodisce una storia e ogni comunità può diventare protagonista del proprio domani».

Il programma prenderà il via nel pomeriggio con laboratori didattici dedicati ai bambini, che si alterneranno a una mostra mercato di prodotti artigianali e handmade, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere il lavoro di artigiani e creativi del territorio e di degustare le eccellenze della tradizione enogastronomica locale.

Alle ore 21.00, la scenografica gradinata del centro storico si trasformerà in una passerella a cielo aperto. Accanto alle creazioni di Giuseppe Cupelli sfileranno gli abiti dei finalisti del festival Moda Movie, giunto quest’anno alla sua 30ª edizione, che continua a rappresentare un’importante vetrina per i giovani stilisti, offrendo loro l’opportunità di far conoscere il proprio talento e confrontarsi con il territorio e con il pubblico.

A rendere ancora più significativa la manifestazione sarà il coinvolgimento delle attività locali: trucco e acconciature delle modelle e dei modelli saranno infatti curati da professionisti del territorio, a testimonianza di una rete di collaborazioni che valorizza competenze, imprese e professionalità locali.

«Per la nostra comunità è motivo di grande orgoglio sostenere un’iniziativa come “Trame di eleganza”. Lago, pur essendo un piccolo paese, ha saputo esprimere nel tempo tante persone che si sono distinte nei più diversi ambiti professionali, culturali, artistici e imprenditoriali. Anche il mondo della moda può vantare talenti legati alla nostra comunità, come Giuseppe Cupelli, che con questa manifestazione ha scelto di restituire qualcosa al proprio paese. Crediamo che valorizzare queste eccellenze significhi offrire ai giovani esempi concreti di impegno, passione e capacità», dichiara il sindaco di Lago Fiorenzo Scanga.

Per una sera il centro storico di Lago diventerà un palcoscenico diffuso, in cui la bellezza sarà il linguaggio attraverso cui raccontare il territorio, riscoprirne l’identità e immaginarne il futuro. Perché la rigenerazione di un borgo passa anche dalla capacità di renderlo nuovamente luogo di incontro, ispirazione e orgoglio condiviso.

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