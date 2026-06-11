Medici di famiglia, stop al decreto legge. Salta la riforma

medicina territoriale

Stop alla riforma della medicina territoriale. Il decreto legge prevedeva l’inserimento dei medici di famiglia nelle Case della Comunità, con il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Secondo quanto apprende l’Ansa da fonti ministeriali, la decisione di fermarsi con la riforma sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del ministero della Salute Marco Mattei agli assessori regionali alla sanità. Al posto della riforma potrebbe ora esserci un accordo da approvare tramite un emendamento a un atto del governo o da inserire nell’atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia. Il testo, presentato dal ministro della Salute Orazio Schillaci alla Conferenza delle Regioni e poi da queste rielaborato, non era mai stato presentato formalmente ma era diventato oggetto di polemiche e scontro con i sindacati che chiedevano di essere coinvolte nelle scelte che li riguardano in prima persona. In ultimo era emerso un dissenso interno al centrodestra, con alcuni partiti che avevano fatto pressione per un passo indietro.

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