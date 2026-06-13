Esce di casa per sostenere l’esame di terza media ma non rientra: ragazza scomparsa a Isola Capo Rizzuto

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ISOLA CAPO RIZZUTO Una ragazza di 14 anni, Domide Nicoletta Annamaria, di Isola di Capo Rizzuto, ha fatto perdere le proprie tracce da questa mattina». A renderlo noto sulla pagina facebook ufficiale del Comune di Isola Capo Rizzuto la sindaca Vittimberga lanciando un appello a tutti i cittadini. «Questa mattina – scrive Vittimberga – è uscita di casa per andare a sostenere gli esami di terza media, è arrivata a scuola e poi si è allontanata, non facendo più rientro a casa. I genitori la stanno cercando ovunque ma non hanno sue notizie. Chiunque l’avesse vista o avesse notizie utili è pregato di mettersi in contatto urgentemente con le Forze dell’Ordine (Carabinieri/Polizia). Il numero di emergenza 112. Oppure potete contattare anche me».

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