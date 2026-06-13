Esce di casa per sostenere l’esame di terza media ma non rientra: ragazza scomparsa a Isola Capo Rizzuto
Il sindaco Vittimberga lancia un appello
ISOLA CAPO RIZZUTO Una ragazza di 14 anni, Domide Nicoletta Annamaria, di Isola di Capo Rizzuto, ha fatto perdere le proprie tracce da questa mattina». A renderlo noto sulla pagina facebook ufficiale del Comune di Isola Capo Rizzuto la sindaca Vittimberga lanciando un appello a tutti i cittadini. «Questa mattina – scrive Vittimberga – è uscita di casa per andare a sostenere gli esami di terza media, è arrivata a scuola e poi si è allontanata, non facendo più rientro a casa. I genitori la stanno cercando ovunque ma non hanno sue notizie. Chiunque l’avesse vista o avesse notizie utili è pregato di mettersi in contatto urgentemente con le Forze dell’Ordine (Carabinieri/Polizia). Il numero di emergenza 112. Oppure potete contattare anche me».
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