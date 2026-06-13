Isola Capo Rizzuto, ritrovata la 14enne scomparsa il giorno dell’esame di terza media: sta bene

La buona notizia

ISOLA DI CAPO RIZZUTO E’ stata ritrovata Nicoletta Annamaria Domide, la 14enne che risultava scomparsa da stamani a Isola Capo Rizzuto, nel crotonese dopo essere uscita di casa per andare a sostenere gli esami di terza media presso l’istituto scolastico “K. Wojtyla” , non facendo più rientro a casa. Le ricerche sono state avviate nella tarda mattinata odierna quando i familiari dell’adolescente, avvertiti dalla scuola dell’assenza della stessa, hanno avvertito i carabinieri. È stato attivato il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse, sotto il coordinamento della Prefettura di Crotone e con il coinvolgimento delle forze di polizia e delle istituzioni locali. Le ricerche, direttamente seguite dal procuratore della Repubblica di Crotone, Domenico Guarascio, sono state condotte anche con accertamenti tecnici. La ragazzina è stata individuata in serata all’interno di un magazzino abbandonato nel centro cittadino. Secondo quanto si è appreso sta bene, in ogni caso i carabinieri la stanno per accompagnare in ospedale per i controlli dopo che, in caserma, ha incontrato la nonna con cui vive.

E’ probabile, quindi che la 14enne non si sia allontanata dal paese. Sono comunque in corso accertamenti per chiarire come abbia trascorso la giornata dopo essere arrivata a scuola – dove doveva sostenere l’esame di terza media – per allontanarsi senza entrare.