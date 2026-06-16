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la chiesa in lutto
Addio al cardinale Camillo Ruini
L’alto prelato, che aveva 95 anni, è stato vicario di Giovanni Paolo II
Pubblicato il: 16/06/2026 – 23:30
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ROMA Il Cardinale Camillo Ruini, secondo quanto apprende l’ANSA, si è spento in serata a Roma. E’ stato vicario dal 1991 al 2008 e presidente della Conferenza episcopale italiana. l cardinale Camillo Ruini aveva 95 anni. Da maggio in condizioni critiche, aveva deciso di restare a casa dove medici e infermieri lo assistevano anche con l’ossigeno. Ruini, originario di Sassuolo, creato Cardinale il 28 giugno 1991 da Giovanni Paolo II, è stato Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma e Arciprete della Basilica di San Giovanni in Laterano fino al 2008. (Ansa)
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