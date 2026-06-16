Nuova caserma dei carabinieri a Santa Maria del Cedro, Unarma: «Siamo all’ultimo step»

L’incontro

COSENZA Una delegazione di Unarma Calabria, composta dai segretari regionali Fabio Riccio, Antonio Cardamone, Antonio Crusco e Francesco Masottina, ha incontrato il vicesindaco Stefano Adduci e l’assessore Tonino Montesano presso il Comune di Santa Maria del Cedro. L’incontro rappresenta l’ultimo tassello di un percorso istituzionale che, nel corso dell’ultimo anno, ha visto Unarma mantenere una costante e proficua interlocuzione con l’Amministrazione comunale e con la prefettura per seguire l’iter relativo alla realizzazione della nuova caserma dei carabinieri. Dalle informazioni fornite dagli amministratori comunali emerge un quadro estremamente positivo: il progetto è ormai giunto alla fase conclusiva e restano da completare soltanto alcuni adempimenti burocratici di competenza prefettizia prima della definitiva inaugurazione della struttura. «Siamo particolarmente soddisfatti – dichiara Fabio Riccio – perché oggi possiamo affermare che siamo realmente all’ultimo step di un percorso seguito con grande attenzione da tutte le istituzioni coinvolte. A breve Santa Maria del Cedro potrà contare su una caserma moderna, efficiente e soprattutto sicura». Riccio ha inoltre sottolineato come i militari che vi presteranno servizio potranno finalmente operare in una struttura all’altezza delle esigenze professionali odierne, usufruendo di ambienti confortevoli, funzionali e sicuri. «Tutto questo – aggiunge – si tradurrà inevitabilmente in un beneficio anche per i cittadini, che potranno contare su un presidio ancora più efficiente e vicino al territorio». Unarma Calabria ha espresso il proprio ringraziamento al sindaco di Santa Maria del Cedro, al vicesindaco, all’assessore, all’intera Amministrazione comunale, alla Prefettura e a tutti coloro che hanno contribuito, con impegno e senso delle istituzioni, al raggiungimento di questo importante traguardo. «In questi mesi – conclude Riccio – abbiamo avuto modo di instaurare un rapporto di collaborazione improntato alla serietà, alla disponibilità e al confronto costruttivo. Abbiamo trovato amministratori presenti, capaci di ascoltare e di mantenere gli impegni assunti. La nuova caserma di Santa Maria del Cedro rappresenta il risultato concreto di una sinergia istituzionale che ha avuto come unico obiettivo il bene dei carabinieri e della comunità locale. Per questo non possiamo che esprimere la nostra gratitudine e il nostro apprezzamento per il lavoro svolto».