Nuova caserma dei carabinieri a Santa Maria del Cedro, Unarma: «Siamo all’ultimo step»
La delegazione calabrese ha incontrato l’amministrazione comunale guidata dal vicesindaco Stefano Adduci per seguire l’iter
COSENZA Una delegazione di Unarma Calabria, composta dai segretari regionali Fabio Riccio, Antonio Cardamone, Antonio Crusco e Francesco Masottina, ha incontrato il vicesindaco Stefano Adduci e l’assessore Tonino Montesano presso il Comune di Santa Maria del Cedro. L’incontro rappresenta l’ultimo tassello di un percorso istituzionale che, nel corso dell’ultimo anno, ha visto Unarma mantenere una costante e proficua interlocuzione con l’Amministrazione comunale e con la prefettura per seguire l’iter relativo alla realizzazione della nuova caserma dei carabinieri. Dalle informazioni fornite dagli amministratori comunali emerge un quadro estremamente positivo: il progetto è ormai giunto alla fase conclusiva e restano da completare soltanto alcuni adempimenti burocratici di competenza prefettizia prima della definitiva inaugurazione della struttura. «Siamo particolarmente soddisfatti – dichiara Fabio Riccio – perché oggi possiamo affermare che siamo realmente all’ultimo step di un percorso seguito con grande attenzione da tutte le istituzioni coinvolte. A breve Santa Maria del Cedro potrà contare su una caserma moderna, efficiente e soprattutto sicura». Riccio ha inoltre sottolineato come i militari che vi presteranno servizio potranno finalmente operare in una struttura all’altezza delle esigenze professionali odierne, usufruendo di ambienti confortevoli, funzionali e sicuri. «Tutto questo – aggiunge – si tradurrà inevitabilmente in un beneficio anche per i cittadini, che potranno contare su un presidio ancora più efficiente e vicino al territorio». Unarma Calabria ha espresso il proprio ringraziamento al sindaco di Santa Maria del Cedro, al vicesindaco, all’assessore, all’intera Amministrazione comunale, alla Prefettura e a tutti coloro che hanno contribuito, con impegno e senso delle istituzioni, al raggiungimento di questo importante traguardo. «In questi mesi – conclude Riccio – abbiamo avuto modo di instaurare un rapporto di collaborazione improntato alla serietà, alla disponibilità e al confronto costruttivo. Abbiamo trovato amministratori presenti, capaci di ascoltare e di mantenere gli impegni assunti. La nuova caserma di Santa Maria del Cedro rappresenta il risultato concreto di una sinergia istituzionale che ha avuto come unico obiettivo il bene dei carabinieri e della comunità locale. Per questo non possiamo che esprimere la nostra gratitudine e il nostro apprezzamento per il lavoro svolto».