Nuovo ospedale di Cosenza e assunzioni nella sanità: il punto in Commissione regionale

la seduta

REGGIO CALABRIA Si è svolta oggi la seduta della Terza Commissione “Sanità, Attività sociali, culturali e formative” del Consiglio regionale della Calabria, presieduta dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Angelo Brutto. Al centro dei lavori lo stato dell’iter per la realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza e le attività di reclutamento del personale sanitario portate avanti da Azienda Zero. Il primo punto all’ordine del giorno ha riguardato l’audizione dell’ingegner Claudio Morone, Commissario delegato per l’Edilizia sanitaria della Regione Calabria, che ha illustrato alla Commissione il quadro complessivo relativo alla realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza. Nel corso dell’intervento sono stati approfonditi gli aspetti progettuali dell’opera, la copertura finanziaria e il complesso iter tecnico-amministrativo necessario alla sua realizzazione. «È emerso – si legge in una nota – come il nuovo presidio ospedaliero rappresenti un’infrastruttura strategica per l’intera provincia di Cosenza e per il sistema sanitario regionale, con un percorso che richiederà ancora diversi anni ma che, grazie agli avanzamenti illustrati, continua a procedere secondo le tappe programmate». Successivamente, la Commissione ha ascoltato il direttore generale di Azienda Zero, ingegner Gandolfo Miserendino, chiamato a relazionare sulle attività di reclutamento del personale a favore delle aziende del Servizio sanitario regionale. «L’audizione – viene spiegato nella nota – ha consentito di fare il punto sulle procedure avviate per il rafforzamento degli organici delle strutture sanitarie calabresi, evidenziando i progressi compiuti nell’attuazione delle attività di selezione e assunzione del personale. Un percorso ritenuto fondamentale per garantire servizi più efficienti e rispondere alle esigenze dei cittadini, soprattutto in una fase di riorganizzazione e potenziamento della rete sanitaria regionale». «Il nuovo ospedale di Cosenza rappresenta una delle opere più importanti per il futuro della sanità calabrese. Come Commissione abbiamo il dovere di monitorare costantemente lo stato di avanzamento dei progetti e verificare che ogni passaggio amministrativo e tecnico proceda con la massima trasparenza e nel rispetto dei tempi previsti», ha dichiarato il presidente della Terza Commissione, Angelo Brutto. «Allo stesso tempo – ha aggiunto – il potenziamento delle strutture deve andare di pari passo con il rafforzamento del capitale umano. Per questo il lavoro svolto da Azienda Zero sul reclutamento del personale sanitario rappresenta un tassello fondamentale per costruire una sanità moderna, efficiente e vicina ai bisogni dei cittadini. La Commissione continuerà a seguire con attenzione entrambi i percorsi, nella consapevolezza che investire nella sanità significa investire nel diritto alla salute e nello sviluppo del territorio». «La seduta odierna – conclude la nota – ha confermato la centralità dei temi sanitari nell’agenda istituzionale regionale, con particolare attenzione sia agli investimenti infrastrutturali sia al rafforzamento delle risorse umane. Due direttrici che, se portate avanti in maniera coordinata, potranno contribuire a migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria in Calabria e a ridurre il divario che per anni ha penalizzato il territorio».

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