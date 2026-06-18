Bankitalia, Calabrese: «Occupazione e turismo in crescita grazie alle azioni delle politiche regionali»

i risultati



CATANZARO «I dati del Rapporto annuale della Bankitalia confermano l’efficacia delle strategie adottate dalla Regione Calabria negli ultimi anni per sostenere occupazione, sviluppo economico e turismo. Sul fronte del lavoro, nel 2025 la Calabria ha registrato oltre 20.300 occupati in più, con una crescita del 3,8%, ben superiore sia alla media del Mezzogiorno (+1,4%) sia a quella nazionale (+0,8%). Un risultato che trova fondamento nelle politiche regionali di sostegno alle imprese, negli incentivi agli investimenti e nelle misure finalizzate alla creazione di nuova occupazione». Così l’assessore al Lavoro, Turismo e Sviluppo economico della Regione Calabria, Giovanni Calabrese.

«Particolarmente significativo è il contributo degli strumenti attivati per rafforzare il sistema produttivo

regionale, tra cui le opportunità offerte dalla ZES Unica, gli incentivi fiscali e le misure per l’innovazione e l’ammodernamento delle aziende. Interventi che hanno favorito nuovi investimenti, aumentato la competitività delle imprese e sostenuto la crescita sia del lavoro dipendente sia di quello autonomo.

I risultati ottenuti sono confermati anche dalla diminuzione del tasso di disoccupazione, sceso al 9,8%, e dalla progressiva riduzione del divario con la media nazionale. Anche il settore turistico mostra gli effetti delle azioni promosse dalla Regione. L’incremento delle presenze, soprattutto straniere, evidenzia il successo delle attività di promozione internazionale della destinazione Calabria, delle campagne di valorizzazione del territorio e delle iniziative sviluppate per rendere più attrattiva l’offerta turistica regionali. Tra i risultati più rilevanti emerge la crescita del sistema aeroportuale calabrese, che ha superato per la prima volta i livelli pre-pandemia. Un traguardo raggiunto grazie agli interventi regionali e alla visione strategica del presidente della Regione Roberto Occhiuto che hanno favorito l’ampliamento dei collegamenti aerei, l’incremento delle rotte internazionali e il potenziamento dell’accessibilità del territorio. Gli aeroporti si confermano così una leva strategica per lo sviluppo turistico ed economico della regione. La Regione ha inoltre lavorato per rafforzare la collaborazione con gli operatori del settore, migliorare la qualità dell’offerta ricettiva e sostenere processi di innovazione e qualificazione dei servizi turistici. Una strategia che sta producendo risultati concreti e che trova conferma nelle stime positive degli operatori come conferma anche Federalberghi Calabria secondo cui, nel 2026 si potrebbe superare la soglia dei 9,5 milioni di turisti, grazie all’aumento delle prenotazioni nelle principali località e alla crescente attrattività della regione sui mercati nazionali e internazionali. La crescita del traffico aereo, il potenziamento delle infrastrutture, gli investimenti per lo sviluppo delle imprese, la promozione turistica e il sostegno all’occupazione delineano una Calabria che sta consolidando un percorso di crescita strutturale, fondato su una visione integrata di sviluppo economico, lavoro e valorizzazione del territorio.

A dare linfa a questo trend positivo sono soprattutto le politiche strutturali messe in campo dal dipartimento Lavoro attraverso il Padel plus, il Piano per l’occupazione 2023–2027 (aggiornato al 2025). Una strategia organica da ben 224,57 milioni di euro che ha superato la logica dei singoli interventi isolati per trasformarsi in una vera e propria cassetta degli attrezzi per cittadini e imprese.

La bontà della strategia regionale, orientata alla qualità dell’occupazione e alle transizioni digitale, verde e sociale, trova un riscontro immediato nei numeri straordinari generati finora dai diversi avvisi attivati:

Incentivi all’occupazione: grazie a misure mirate come Dunamis Calabria, Kaire, l’avviso per i lavoratori in cig e la dote occupazionale per la pubblica amministrazione, sono stati raggiunti ben 6.772 lavoratori e sono state supportate 1.587 imprese del territorio. a queste si aggiunge l’avviso In.tur (incentivi alle imprese della filiera turistica), una misura strategica volta a sostenere l’occupazione stabile e di qualità proprio nel settore turistico-ricettivo attraverso incentivi alle assunzioni; per questo importante strumento verrà aperto a breve lo sportello per la presentazione delle domande, offrendo una nuova e cruciale opportunità agli operatori del comparto; Sostegno all’autoimprenditorialità: attraverso strumenti finanziari strategici come il Fusese (fondo per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità) e le misure di contrasto al lavoro sommerso, la regione ha già sostenuto e finanziato 560 nuovi progetti di autoimpiego, stimolando nuova occupazione stabile e qualificata. Formazione, competenze e transizioni: per allineare le competenze dei calabresi ai reali fabbisogni del mercato, sono stati già ammessi 67 percorsi formativi specialistici nell’ambito dell’avviso “Skills for green and digital transition”, che vedono il finanziamento diretto di 1.079 destinatari, a cui si aggiungono le azioni di “formarsi per competere”, i tirocini europei e l’avvio delle Academy di filiera; Modernizzazione dei servizi per il lavoro: il dipartimento ha impresso una forte accelerazione al potenziamento dei centri per l’impiego (cpi 4.0) con l’operazione strategica “territori in azione”. Una svolta strutturale che trova espressione anche nel successo dei recruiting day, diventati nell’ultimo anno uno strumento formidabile di politica attiva capace di far incontrare in modo rapido e concreto la domanda delle imprese e l’offerta dei candidati. I dati della Banca d’Italia confermano che le politiche regionali messe in campo in questi anni stanno producendo risultati concreti. Continueremo a investire su lavoro, imprese, infrastrutture, accessibilità e promozione turistica per rendere la Calabria sempre più competitiva e attrattiva».

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