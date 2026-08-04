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Trovato il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella
Recuperato il corpo dell’84enne disperso dal 27 giugno
Pubblicato il: 04/08/2026 – 13:31
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VITERBO E’ stato ritrovato questa mattina nel lago di Vico il corpo di Luigi Cavallari, il marito 84enne della ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno dopo che si era tuffato durante una gita in barca. Il corpo è stato individuato nel corso delle ricerche andate avanti per oltre un mese.
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