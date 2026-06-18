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«Bankitalia conferma una confortante inversione di tendenza, ma c’è da fare ancora tantissimo»

Il presidente della Regione Occhiuto commenta i dati del report dell’istituto

Pubblicato il: 18/06/2026 – 13:16
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«Bankitalia conferma una confortante inversione di tendenza, ma c’è da fare ancora tantissimo»
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CATANZARO “Sono felice per i dati diffusi dalla Banca d’Italia, che fotografano l’andamento dell’economia calabrese nel 2025 e certificano una netta inversione di tendenza rispetto al passato”. Lo afferma il presidente della Regione, Roberto Occhiuto. “I dati macroeconomici – prosegue Occhiuto – sono quelli che più lentamente cambiano in relazione agli effetti delle politiche pubbliche e dell’azione di governo. Per questa ragione siamo particolarmente soddisfatti, perché oggi, con questi numeri positivi, iniziamo a raccogliere i frutti del duro lavoro di questi anni. La Calabria è cresciuta dell’1,1%, più del Mezzogiorno e del resto del Paese, l’occupazione è aumentata del 3,8%, con oltre 20 mila lavoratori in più, mentre il tasso di disoccupazione è sceso dal 13,1 al 9,8 per cento. Crescono in maniera significativa anche l’export, che ha superato il miliardo di euro con un incremento del 10,8%, e il turismo, con un aumento delle presenze dell’11,6% e oltre quattro milioni di passeggeri transitati negli aeroporti calabresi per la prima volta nella storia. Sono numeri – sostiene ancora Occhiuto – che ci incoraggiano e che rappresentano una preziosa iniezione di fiducia. Sappiamo bene di partire da una situazione complessa, segnata da decenni di ritardi e criticità, e per questo non ci esaltiamo e sappiamo che il lavoro da fare è ancora tantissimo. Siamo però consapevoli che la strada intrapresa è quella giusta e che questi risultati dimostrano come la Calabria stia finalmente cambiando passo. Continueremo a governare con determinazione per consolidare la crescita, attrarre nuovi investimenti, creare ulteriori opportunità e restituire alla Calabria il ruolo che merita, all’insegna dello sviluppo e della competitività”.

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