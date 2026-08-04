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il sisma
Terremoto a Cosenza, scossa di magnitudo di 3.5
La scossa è stata avvertita dalla popolazione e registrata dall’Ingv alle 15:05 di oggi con epicentro a Celico
Pubblicato il: 04/08/2026 – 15:11
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COSENZA Una forte scossa di terremoto è stata registrata nel primo pomeriggio di oggi nella provincia di Cosenza. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione e segnalato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con una stima di magnitudo tra 3.5, esattamente alle 15:05, con epicentro a Celico, ad una profondità di 9 km. Al momento, non sono stati segnali danni a cose o persone. (redazione@corrierecal.it)
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