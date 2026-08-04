Lamezia, tragedia sfiorata al Villaggio Kennedy: anziana scampa all’incendio – FOTO

Il rogo

LAMEZIA TERME Un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento al Villaggio Kennedy, a Lamezia Terme. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, distaccamento di Lamezia, con il supporto di un’autobotte per il rifornimento idrico. Il rogo ha interessato un’abitazione situata al piano rialzato di un edificio di tre piani. Le fiamme hanno provocato danni ingenti nei locali cucina e lavanderia e sul balcone, mentre il fumo denso sprigionato dalla combustione ha invaso anche le altre stanze.

L’appartamento era occupato da un’anziana, che è riuscita ad abbandonare tempestivamente l’abitazione prima che l’incendio si propagasse, senza riportare conseguenze. Durante le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo un cane di piccola taglia rimasto intrappolato all’interno dell’alloggio. Sono state inoltre messe in sicurezza due bombole di Gpl rinvenute in prossimità dell’area interessata dalle fiamme, evitando ulteriori situazioni di pericolo. Dopo avere completato lo spegnimento, la bonifica e la messa in sicurezza dell’area, i vigili del fuoco hanno dichiarato l’appartamento temporaneamente inagibile, in via precauzionale, in attesa degli accertamenti dell’Ufficio tecnico comunale. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno assistito la residente e verificato le sue condizioni di salute, la Polizia di Stato e il personale veterinario, al quale è stato affidato il cane per i necessari controlli. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato