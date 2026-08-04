la nomina

LAMEZIA TERME Nuovo incarico per Bruno Ruberto, dipendente del Comune di Lamezia Terme e già dirigente sindacale, chiamato a ricoprire un ruolo nell’area Sviluppo imprese dell’Iceps. Il conferimento dell’incarico è stato ratificato direttamente dal presidente dell’Istituto per la Cooperazione economica internazionale e i problemi dello sviluppo, il professor Fabrizio Della Bina. Ruberto, da anni impegnato nella rappresentanza dei lavoratori e nelle vertenze relative al pubblico impiego, è anche coordinatore della Rsu del Comune di Lamezia Terme. Nel corso della sua attività sindacale si è occupato in particolare delle problematiche legate al personale degli enti locali, all’organizzazione degli uffici, alla carenza di organico e alla contrattazione decentrata. Il nuovo incarico nell’ambito dell’Iceps rappresenta un ulteriore riconoscimento del percorso maturato da Ruberto nel mondo del lavoro e delle relazioni sindacali, affiancando alla sua esperienza nel settore pubblico un impegno rivolto ai temi dello sviluppo delle imprese. L’Iceps opera nel campo della cooperazione economica internazionale e della promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo, favorendo il dialogo tra realtà produttive, istituzioni e territori.

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