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oggi il via al congresso

Germania, la Linke potrebbe eleggere un calabrese ai vertici del partito

Il candidato è Luigi Pantisano, sullo sfondo l’argine all’estremismo di AfD

Pubblicato il: 19/06/2026 – 22:01
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Germania, la Linke potrebbe eleggere un calabrese ai vertici del partito
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BERLINO Oggi la Linke (La Sinistra) ha dato il via al suo congresso federale di tre giorni a Potsdam e domani i delegati del partito dovranno eleggere una nuova leadership. Mentre la copresidente Ines Schwerdtner si candida nuovamente, Van Aken rinuncia alla carica per motivi di salute. A candidarsi alla sua successione è il vicepresidente del gruppo parlamentare al Bundestag Luigi Pantisano che, come suggerisce il cognome, ha origini italiane. Entrambi potrebbero formare la nuova leadership dovuta. Nato il 28 luglio 1979 a Waiblingen, Pantisano ha la doppia cittadinanza italo-tedesca, è cresciuto con i suoi tre fratelli in Germania ei suoi genitori vengono dalla Calabria. A tre mesi dalle importanti elezioni nella Germania orientale, i circa 500 delegati della Linke discuteranno fino a domenica la strategia da adottare contro l’AfD nelle campagne elettorali e nella formazione del governo in Sassonia-Anhalt e nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore. (Ansa)

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