Germania, la Linke potrebbe eleggere un calabrese ai vertici del partito

oggi il via al congresso

BERLINO Oggi la Linke (La Sinistra) ha dato il via al suo congresso federale di tre giorni a Potsdam e domani i delegati del partito dovranno eleggere una nuova leadership. Mentre la copresidente Ines Schwerdtner si candida nuovamente, Van Aken rinuncia alla carica per motivi di salute. A candidarsi alla sua successione è il vicepresidente del gruppo parlamentare al Bundestag Luigi Pantisano che, come suggerisce il cognome, ha origini italiane. Entrambi potrebbero formare la nuova leadership dovuta. Nato il 28 luglio 1979 a Waiblingen, Pantisano ha la doppia cittadinanza italo-tedesca, è cresciuto con i suoi tre fratelli in Germania ei suoi genitori vengono dalla Calabria. A tre mesi dalle importanti elezioni nella Germania orientale, i circa 500 delegati della Linke discuteranno fino a domenica la strategia da adottare contro l’AfD nelle campagne elettorali e nella formazione del governo in Sassonia-Anhalt e nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore. (Ansa)