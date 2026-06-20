Estorsione, botte e minacce a due imprenditori: tre arresti

Metodo mafioso

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Casoria in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Sono accusate di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le indagini, condotte dai militari della Sezione operativa della Compagnia di Casoria tra aprile e giugno 2026, sono partite dalla scoperta di un tentativo di estorsione avvenuto a gennaio nei confronti di due fratelli imprenditori di Casavatore. Secondo la ricostruzione investigativa, le richieste sarebbero arrivate da soggetti appartenenti al locale clan Ferone e al clan Amato-Pagano di Melito di Napoli. Il tentativo estorsivo, poi confermato e raccontato anche dalle vittime, sarebbe proseguito fino a maggio. Le richieste avrebbero riguardato sia somme di denaro sia beni materiali, con particolare riferimento all’auto di proprietà dei due fratelli.

Nel corso della vicenda si sarebbero verificati anche episodi violenti. Le vittime, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero state picchiate da uno degli estorsori con calci e schiaffi al volto.

A riscontro del racconto delle vittime, i carabinieri hanno acquisito e analizzato i video di alcune telecamere di videosorveglianza, che avrebbero confermato sia gli incontri con gli estorsori sia gli episodi di violenza subiti dai due imprenditori.

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