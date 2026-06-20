Liberali e Favasuli, il tesoro del Catanzaro che vale milioni

talenti in vetrina

CATANZARO Il presente è giallorosso, ma il futuro potrebbe presto portarli lontano. Mattia Liberali e Costantino Favasuli continuano a essere due dei profili più seguiti del Catanzaro, protagonisti di una stagione che ne ha accresciuto valore e considerazione sia a livello nazionale che sul mercato.

Per Liberali arriva intanto un’altra importante conferma. Il centrocampista classe 2007 è stato inserito dal commissario tecnico Alberto Bollini nel gruppo dell’Italia Under 19 che proseguirà la preparazione in vista della fase finale dell’Europeo in Galles. Dopo il primo raduno di Tirrenia, il talento giallorosso prenderà parte anche allo stage di Coverciano, ultimo passaggio prima della scelta definitiva dei venti azzurrini che voleranno alla competizione continentale. Un riconoscimento che certifica la crescita del giocatore e la qualità del percorso compiuto nella sua prima stagione in giallorosso.

Parallelamente, attorno al suo nome continua a muoversi il mercato. Liberali è considerato uno dei giovani più interessanti del panorama italiano e diversi club di Serie A stanno monitorando la situazione. Il Sassuolo sembra essere tra le società più attente, ma negli ultimi mesi sono stati accostati al centrocampista anche Juventus, Bologna, Como, Cagliari, Palermo e Atalanta. Il Catanzaro, che la scorsa estate lo aveva accolto a parametro zero dopo l’esperienza al Milan, con il calciatore ha stipulato una clausola rescissoria da 6 milioni di euro, mentre i rossoneri conservano una percentuale sulla futura rivendita.

Non meno rilevante è la posizione di Favasuli. L’esterno classe 2004 è reduce da una stagione di alto livello, caratterizzata da continuità di rendimento e notevole crescita sotto il profilo tattico. Prestazioni che gli hanno consentito di attirare l’attenzione di numerosi osservatori e di entrare anche nel giro della Nazionale maggiore.

Sul suo profilo si registra l’interesse di diversi club di Serie A. Tra questi figurano Atalanta e Sassuolo, ma nelle ultime settimane è emersa con forza anche la pista Roma. Un’eventuale operazione potrebbe svilupparsi su cifre comprese tra i 6 e gli 8 milioni di euro, valutazione che testimonia quanto il valore del calciatore sia cresciuto nell’ultimo anno. Nelle valutazioni economiche pesa però anche l’accordo che garantisce alla Fiorentina il 50 per cento sulla futura rivendita.

Per il Catanzaro, dunque, l’estate si preannuncia particolarmente intensa. Da una parte la soddisfazione di vedere due giovani protagonisti imporsi tra Nazionale e grandi palcoscenici, dall’altra la necessità di gestire le inevitabili attenzioni del mercato. (redazione@corrierecal.it)

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