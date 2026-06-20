Riapre l’ufficio postale di Lauropoli dopo l’assalto con l’esplosivo

UN NUOVO INIZIO

Ha riaperto nella sua sede abituale, in corso Laura Serra, l’ufficio postale di Lauropoli di Cassano, dopo la conclusione degli interventi di ristrutturazione resi necessari dall’assalto con ordigno esplosivo che aveva distrutto l’ATM Postamat e provocato ingenti danni alla struttura. I lavori hanno riguardato la completa sistemazione degli ambienti danneggiati, compresa la sala consulenza e i locali di back office. Sono stati inoltre ripristinati l’impianto elettrico e quello di videosorveglianza, con l’installazione di nuovi arredi e nuove vetrate. A disposizione della clientela ci sono tre sportelli e una sala consulenza dedicata ai prodotti di risparmio e investimento. I nuovi banconi ergonomici, spiega Poste Italiane, sono stati pensati per favorire l’aspetto relazionale tra i clienti e il personale dell’ufficio. L’azienda ha scelto di trasformare l’episodio in un’occasione per rinnovare e ripensare gli spazi dell’immobile.

La sede è dotata di un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso collegato con la Security Room di Napoli, operativa 24 ore su 24, che consente di monitorare eventuali intrusioni e attivare i sistemi di allarme con la richiesta di intervento delle forze dell’ordine. Presente anche il sistema antirapina “roller cash”, che gestisce per ogni postazione una cassaforte ad apertura temporizzata per mettere in sicurezza il contante al termine di ogni operazione. Nelle prossime settimane è prevista anche l’installazione di un ATM Postamat di nuova generazione, dotato di migliori performance e sistemi di sicurezza ad alta tecnologia.

L’ufficio postale di Lauropoli di Cassano è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

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