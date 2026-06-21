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la tragedia

Auto con 9 ragazzi a bordo finisce nel canale: 3 morti

Le vittime avevano 17anni. Indagato il conducente 19enne positivo all’alcol test

Pubblicato il: 21/06/2026 – 9:20
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Auto con 9 ragazzi a bordo finisce nel canale: 3 morti
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SENAGO Tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza, hanno perso la vita all’alba di oggi dopo che l’auto su cui viaggiavano con altre sei persone, è precipitata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all’alcol test. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, unitamente ai sommozzatori, per liberare i ragazzi dall’auto. All’arrivo dei soccorritori, sette giovani sono stati recuperati dal veicolo: sei sono stati affidati alle cure del personale sanitario, mentre per uno non c’è stato nulla da fare. Nel corso delle successive operazioni di recupero dell’auto e di ricerca dei dispersi nel canale Villoresi, i vigili del fuoco hanno individuato all’interno del mezzo anche gli altri due giovani, entrambi deceduti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale di Areu e i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente (Ansa)

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