Lamezia Terme, nasce Futuro nazionale Giovani

lo start

LAMEZIA TERME «La chiusura della pagina Facebook di Futuro Nazionale Giovani non ferma l’entusiasmo, le idee e la voglia di partecipazione di una nuova generazione che guarda al futuro con determinazione. Al contrario, rappresenta l’occasione per rilanciare con ancora più forza un progetto dedicato ai giovani e al loro protagonismo nella vita sociale e politica del territorio. Da questa consapevolezza nasce a Lamezia Terme “Futuro Giovani 144”, promosso dal Comitato Futuro Nazionale Lamezia n. 144, guidato dal referente nazionale Giancarlo Talarico. Un comitato che ha già scritto una pagina importante nella storia del movimento, risultando il primo in Calabria per numero di adesioni e partecipazione. L’idea prende forma dalla presenza sempre più numerosa di ragazze e ragazzi che hanno scelto di aderire a Futuro Nazionale proprio attraverso il Comitato 144. Giovani che non vogliono essere semplici spettatori, ma protagonisti del cambiamento; giovani che desiderano mettersi in gioco, portare idee, costruire progetti e contribuire concretamente alla crescita della comunità. “Futuro Giovani 144” sarà uno spazio aperto al confronto, alla formazione e all’azione, dove l’energia, la creatività e l’entusiasmo tipici delle nuove generazioni potranno trasformarsi in iniziative concrete e opportunità di crescita collettiva. In un tempo in cui spesso si parla dei giovani senza ascoltarli davvero, il Comitato 144 sceglie una strada diversa: dare loro voce, responsabilità e strumenti per incidere sul presente e costruire il domani. La nascita di “Futuro Giovani 144” rappresenta quindi non soltanto una nuova realtà organizzativa, ma un segnale forte e chiaro: il futuro appartiene a chi ha il coraggio di immaginarlo e la determinazione di costruirlo. E i giovani del Comitato 144 hanno già deciso di raccogliere questa sfida». Lo scrive in una nota il referente nazionale per la Calabria Giancarlo Talarico.

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