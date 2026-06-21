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Madre e figlia trovate morte nella stessa casa

Indagini in corso a Torino. L’ipotesi privilegiata è omicidio-suicidio

Pubblicato il: 21/06/2026 – 15:26
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Madre e figlia trovate morte nella stessa casa
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TORINO Due donne morte a Torino, indagini in corso. A intervenire, il 118 di Azienda Zero, in un appartamento di via Domodossola, per soccorrere una ragazza trovata incosciente a terra. Il personale sanitario ha eseguito le manovre rianimatorie ma la giovane e’ purtroppo deceduta. Nell’appartamento è stata trovato anche il cadavere di una donna. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine. Gli investigatori non escludono nessuna pista, compresa l’ipotesi dell’omicidio-suicidio. (AGI)

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