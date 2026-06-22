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l’ultimo bollettino

Caldo, domani bollino rosso in 15 città

Aumenta ancora il numero delle città italiane colpite dall’emergenza caldo

Pubblicato il: 22/06/2026 – 18:09
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Caldo, domani bollino rosso in 15 città
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ROMA Aumenta ancora il numero delle città italiane colpite dall’emergenza caldo. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore, oggi sono 12 le città contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo di allerta per gli effetti delle alte temperature sulla salute, ma il numero è destinato a crescere nei prossimi giorni fino a raggiungere quota 16 mercoledì 24 giugno. Oggi il livello massimo di allerta riguarda Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani, martedì 23 giugno, alle città già in rosso si aggiungeranno Ancona, Venezia e Viterbo, portando il totale a 15 capoluoghi. Un ulteriore incremento è atteso mercoledì 24 giugno, quando entrerà in allerta massima anche Latina e le città da bollino rosso saliranno a 16.

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