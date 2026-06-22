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le origini calabresi

Eros Ramazzotti diventa “vibonese”, consegnata la cittadinanza onoraria di Joppolo

Una delegazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Dato, ha incontrato l’artista in occasione del suo concerto a Messina

Pubblicato il: 22/06/2026 – 11:41
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Eros Ramazzotti diventa “vibonese”, consegnata la cittadinanza onoraria di Joppolo
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VIBO VALENTIA Eros Ramazzotti ha ricevuto nei giorni scorsi una delegazione del Comune di Joppolo, in provincia di Vibo Valentia, in occasione del suo concerto a Messina. Il sindaco Giuseppe Dato ha conferito al celebre artista la cittadinanza onoraria, come riconoscimento di grande valore simbolico ed emotivo per le sue origini calabresi. La madre Raffaele Molina era infatti originaria di Coccorino, frazione di Joppolo, come aveva ricordato tempo fa lo stesso cantante in un post sui social. Proprio in occasione del centenario della donna era partito il percorso per il conferimento della cittadinanza con il coinvolgimento dell’associazione “Donna Ca’”, presieduta da Pietro Giuliano e affiancata dal vicepresidente Giuliano Sterza. Il cantante, commosso durante la “cerimonia” privata, ha ringraziato l’avvocato Sebastiano Caracciolo, legato da un rapporto di amicizia con la famiglia Ramazzotti, e la dottoressa Valeria Quaranta. Nell’occasione, oltre a consegnare la pergamena e le chiavi del Comune, è stato rinnovato l’invito al cantante a visitare il Comune di Joppolo. (redazione@corrierecal.it)

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