Il Cosenza omaggia Malagò, Guarascio presente all’assemblea Figc

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COSENZA Mentre resta al centro del dibattito la questione legata al futuro societario del Cosenza Calcio, il presidente Eugenio Guarascio continua a portare avanti la propria attività istituzionale. Nelle ultime ore, infatti, il club rossoblù ha diffuso una nota ufficiale per congratularsi con Giovanni Malagò, eletto nuovo presidente della Figc, sottolineando la presenza dello stesso Guarascio all’assemblea elettiva svoltasi a Roma. Una comunicazione che arriva in una fase particolarmente delicata per la società silana. Da una parte proseguono le manifestazioni della tifoseria, che auspica un cambio di proprietà; dall’altra restano oggetto di confronto le diverse ricostruzioni emerse sulla trattativa per la possibile cessione del club, dopo il recente intervento dell’avvocato Carratelli, legale dell’imprenditore Vincenzo Rota.

La nota del Cosenza calcio

“Il Cosenza Calcio esprime le più vive congratulazioni a Giovanni Malagò per la sua elezione a nuovo Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. All’assemblea elettiva della FIGC svoltasi oggi a Roma, con la presenza di 245 delegati su 273, ha partecipato anche il presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio. Al termine delle operazioni di voto Malagò, già alla guida del CONI dal 2013 al 2025 e presidente del Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, ha superato Giancarlo Abete con 343.084 preferenze, pari al 68,58% dei consensi. Il club rossoblù augura al neo presidente Giovanni Malagò un proficuo lavoro alla guida della FIGC. Con la certezza che la sua esperienza e la sua passione per lo sport porteranno benefici all’intero movimento calcistico italiano”. (redazione@corrierecal.it)