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Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Figc
Eletto al posto di Gravina, dimissionario a seguito del flop Mondiali
Pubblicato il: 22/06/2026 – 15:19
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ROMA Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio. E’ stato eletto con il 68,58 per cento dei voti dall’assemblea Figc, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, a seguito della mancata qualificazione della nazionale ai Mondiali 2026. L’ex numero uno del Coni è stato eletto all’Assemblea elettiva della Figc con 343.084 voti pari al il 68,58%. Mentre Giancarlo Abete si è fermato a 145,936 voti, pari al 29,17%. Le schede bianche sono state il 2.25% (pari a 11,272 voti).
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