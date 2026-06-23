Napoli, 21enne incensurato ucciso davanti casa

l’agguato

NAPOLI È morto poco dopo il suo arrivo all’ospedale Cardarelli di Napoli Lorenzo Spasiano, 21enne incensurato che nella notte è stato raggiunto da un proiettile al torace sotto la sua abitazione in via Caprera 14, nel quartiere di Miano. Il colpo che lo ha ferito mortalmente sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Indagini dei carabinieri del nucleo operativo Stella. Dinamica e matrice da chiarire. L’agguato potrebbe essere stato preceduto da una lite durante una partita di calcetto. E’ una delle voci che in queste ore circola nel quartiere di Miano ma sulla quale i carabinieri stanno effettuando verifiche. Spasiano, hanno riferito i militari, non aveva alcun legame con ambienti criminali.

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