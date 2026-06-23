Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:04
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

la prima ricerca

Oltre 13 milioni di italiani soffrono di dolore cronico, spese fino a 300 euro al mese

Dalla fibromialgia all’endometriosi, si tratta di persone che devono affrontare un percorso diagnostico complesso e spesso inadeguato

Pubblicato il: 23/06/2026 – 11:22
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Oltre 13 milioni di italiani soffrono di dolore cronico, spese fino a 300 euro al mese
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

ROMA Il dolore cronico in Italia è una realtà per 13 milioni di italiani: donna (83%), di età compresa tra i 46 e i 60 anni, è il profilo di chi convive principalmente in queste condizioni da oltre 5 anni (75%) con costi che arrivano fino (e oltre in alcuni casi), ai 300 euro al mese. Sono persone che soffrono di Fibromialgia, Artrite (reumatoide, psoriasica), Endometriosi, Emicrania/Cefalea cronica, patologie Autoimmuni (LES, Sjogren), Diabete, Malattie croniche intestinali e Neuropatie, e che devono affrontare un percorso diagnostico e terapeutico complesso e spesso inadeguato. Sono dati che emergono dalla survey “Vivere con il dolore cronico: impatto del dolore nella vita quotidiana“, prima ricerca nazionale condotta dall’Alleanza sul Dolore ideata da Teresa Petrangolini, Alessandra Sorrentino e Lorenzo Latella e Luca Savarese su iniziativa di Health Engine ETS (soggetto promotore di iniziative di advocacy nell’ambito della salute).

I risultati della ricerca

La ricerca indica alcune criticità che riguardano il 25% della popolazione dell’intero Paese: grave ritardo diagnostico; mancanza di presa in carico strutturata; sofferenza psicologica ignorata; isolamento sociale; oneri economici nascosti. Nonostante la maggioranza abbia una diagnosi definitiva (78%), i tempi per ottenerla sono estremamente lunghi, con attese che in certi casi superano i 5 anni. La gestione del dolore è poi un’area particolarmente critica: il 57% dei pazienti non è mai stato inserito in un percorso di cura strutturato. La spesa mensile aggiuntiva per il 35% dei rispondenti alla survey spende 50-150 euro al mese, il 22% deve stanziare 151-300 euro e l’11% affronta una spesa mensile superiore a 300 euro. L’impatto psicologico sulla “Progettazione del futuro” è immenso: il 62% dei rispondenti (743) assegna un punteggio tra 8 e 10 alla “possibilità di progettare”, con il 29% (354) che sceglie il massimo (10) punteggio, che fotografa l’assoluta impossibilità di programmarsi in ambiti lavorativi, familiari e sociali.

«Tra le priorità socio sanitarie»

«Questa Survey mostra la drammaticità del vissuto dei pazienti e indurre istituzioni e decisori a mettere il dolore cronico nell’agenda delle priorità socio-sanitarie», ha dichiarato Teresa Petrangolini (fondatrice e coordinatrice dell’Alleanza). «Desideriamo rilanciare l’impegno di colmare un vuoto di dimensionamento del vissuto con il dolore. E di conseguenza speriamo di smuovere i decisori nazionali e regionale, come abbiamo già fatto lo scorso novembre lanciando il Manifesto DOLORE: NO GRAZIE!, per arrivare a decisioni che consentano l’accesso alle cure per tutti, in tutti i territori, con tempestività, qualità e innovazione, realizzando finalmente i contenuti della legge 38/2010».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
13 milioni di italiani
cefalea cronica
DIABETE
dolore cronico
ENDOMETRIOSI
malattie croniche
RICERCA
Sanità
sanità italiana
Categorie collegate
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x