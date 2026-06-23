Reggina, Malagò ironizza su Lotito: «Così mi aiuta col problema delle multiproprietà»

la battuta

REGGIO CALABRIA La trattativa che dovrebbe portare a breve la Reggina sotto il controllo di un gruppo riconducibile al presidente della Lazio Claudio Lotito continua a far discutere e supera ormai i confini della città dello Stretto. La vicenda è arrivata infatti fino ai vertici del calcio italiano, tanto da essere oggetto di una domanda rivolta al neo presidente della Figc Giovanni Malagò durante una conferenza stampa.

Il numero uno della Federazione ha risposto con una battuta dal tono ironico, ma che richiama uno dei temi più delicati del calcio italiano: quello delle multiproprietà. «Io penso che Lotito mi è venuto incontro ed è stato molto generoso. Mi ha detto: io non ti voglio lasciare solo col problema Bari e di De Laurentiis, per cui do un contributo alla causa…», ha affermato Malagò, suscitando sorrisi tra i presenti.

Un riferimento neppure troppo velato alla situazione che coinvolge il Bari e la famiglia De Laurentiis, da tempo contestata dalla tifoseria pugliese e al centro del dibattito sulle proprietà multiple nel calcio professionistico. Con la sua osservazione, il presidente federale ha voluto evidenziare come l’eventuale ingresso di Lotito nella compagine amaranto rischi di alimentare ulteriormente una questione che le istituzioni calcistiche stanno cercando di regolamentare e superare.

Al di là dell’ironia, le parole di Malagò confermano come l’operazione che riguarda la Reggina sia osservata con attenzione anche ai massimi livelli del sistema calcistico nazionale. (redazione@corrierecal.it)

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