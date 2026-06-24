Caldo record e instabilità: in arrivo picchi a fine giugno

le previsioni

Stabilità e caldo intenso in Italia, con temperature anche di 6-8 gradi sopra media soprattutto al Centro-Nord. Ma delle infiltrazioni di aria fresca in quota portano allo sviluppo di temporali pomeridiani, localmente anche intensi, soprattutto su Alpi e Appennino con locali sconfinamento verso pianure e coste delle regioni tirreniche. Prossimi giorni con poche variazioni, anche se con lieve attenuazione dell’instabilità pomeridiana a causa di un graduale spostamento verso est dei massimi di pressione in quota. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano un’intensificazione del caldo dal weekend a causa del movimento della bolla calda dall’Europa occidentale verso l’Europa centro-orientale. Il picco del caldo sull’Italia atteso per i primi giorni della prossima settimana, gli ultimi giorni di giugno, con possibili punte anche di +40 C su Pianura Padana, zone interne della Sardegna e settori interni del medio versante tirrenico. Possibile invece una lieve e graduale attenuazione del caldo con l’arrivo di luglio. Previsioni meteo per oggi: AL NORD Al mattino molti addensamenti specie sulla Pianura Padana, ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio instabilità in aumento con sviluppo di temporali su Alpi, Prealpi e Appennino e con locali sconfinamenti, invariato altrove. In serata e in nottata tempo in miglioramento con graduali schiarite da est.