Catanzaro, Polito guarda in casa Inter: chieste informazioni per Topalovic

mercato giallorosso

CATANZARO In attesa dell’ufficializzazione di Marco Turati come nuovo allenatore e mentre continua il lavoro della società sul fronte delle uscite e delle conferme, il Catanzaro guarda anche al mercato dei giovani. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il direttore sportivo giallorosso Ciro Polito avrebbe chiesto informazioni all’Inter per Luka Topalovic, centrocampista classe 2006 considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio nerazzurro. Il giocatore ha già assaggiato il calcio dei grandi, debuttando in Serie A nell’ultima giornata dello scorso campionato contro il Bologna. L’Inter starebbe valutando la possibilità di mandarlo in prestito per consentirgli di accumulare esperienza e continuità, e il Catanzaro si sarebbe inserito tra i club interessati.

Le Aquile continuano dunque a monitorare profili giovani e di prospettiva, in una fase in cui restano da definire anche le situazioni di Mattia Liberali e Costantino Favasuli, due elementi molto apprezzati sul mercato e seguiti da diverse società della massima serie. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato