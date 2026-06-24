Reggio Calabria, uomo fermato con droga dopo un inseguimento. A bloccarlo un agente di Polizia penitenziaria

l’intervento

REGGIO CALABRIA Un assistente capo coordinatore del Corpo di polizia penitenziaria è intervenuto, mentre era libero dal servizio, in aiuto a un agente di Polizia durante un inseguimento avvenuto a Reggio Calabria. Accortosi dell’inseguimento, l’agente è riuscito a bloccare l’uomo, trovato in possesso di sostanze stupefacenti e di un bilancino, e trarlo in arresto, poco prima che sopraggiungesse il collega della Polizia. «Chiediamo alla direzione del carcere di Reggio Calabria – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Ciccone, segretario nazionale – dí avanzare richiesta di riconoscimento di una delle ricompense previste dall’ordinamento, considerata l’importanza dell’operazione svolta, a tutela della legalità, dell’ordine e della sicurezza pubblica». (redazione@corrierecal.it)

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