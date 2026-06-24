Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:20
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’intervento

Reggio Calabria, uomo fermato con droga dopo un inseguimento. A bloccarlo un agente di Polizia penitenziaria

L’agente è intervenuto, mentre era libero dal servizio, aiutando un poliziotto. Il Sappe chiede di premiarlo

Pubblicato il: 24/06/2026 – 13:37
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Reggio Calabria, uomo fermato con droga dopo un inseguimento. A bloccarlo un agente di Polizia penitenziaria
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

REGGIO CALABRIA Un assistente capo coordinatore del Corpo di polizia penitenziaria è intervenuto, mentre era libero dal servizio, in aiuto a un agente di Polizia durante un inseguimento avvenuto a Reggio Calabria. Accortosi dell’inseguimento, l’agente è riuscito a bloccare l’uomo, trovato in possesso di sostanze stupefacenti e di un bilancino, e trarlo in arresto, poco prima che sopraggiungesse il collega della Polizia. «Chiediamo alla direzione del carcere di Reggio Calabria – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Ciccone, segretario nazionale – dí avanzare richiesta di riconoscimento di una delle ricompense previste dall’ordinamento, considerata l’importanza dell’operazione svolta, a tutela della legalità, dell’ordine e della sicurezza pubblica». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
agente polizia penitenziaria
bilancino
corpo di polizia penitenziaria
Importanti
Polizia
polizia penitenziaria
Reggio Calabria
Sappe
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x