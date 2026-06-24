Scatta il Codice rosso, un arresto dei carabinieri a Isola Capo Rizzuto

violenze e maltrattamenti

ISOLA CAPO RIZZUTO Gli ultimi giorni sono stati particolarmente movimentati nella cittadina di Isola Capo Rizzuto. L’ultimo episodio, in ordine cronologico, che ha visto l’intervento determinante dei carabinieri della Compagnia di Crotone, in particolare della Tenenza di Isola Capo Rizzuto e della Sezione Radiomobile del NOR, rientra nell’ambito del codice rosso. I militari sono intervenuti infatti su richiesta di una donna, che aveva segnalato che il marito, già sottoposto al divieto di avvicinamento a lei, si era presentato fuori dall’abitazione, cercando di entrare e minacciandola.

I carabinieri sono quindi intervenuti tempestivamente, rassicurando la donna e fermando l’uomo, che è stato poi posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, con la quale vi è costante sinergia. La vicenda aveva preso avvio nelle scorse settimane, con la denuncia con la quale la donna aveva riferito di essere sottoposta da tempo dal marito a violenze fisiche e psicologiche, dando avvio all’iter giudiziario previsto dalle norme attuali.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato