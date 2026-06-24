Uomo accoltellato nel Catanzarese: trasportato in ospedale in gravi condizioni

Il ritrovamento

CATANZARO Un uomo è stato trovato ferito nel pomeriggio a Vallefiorita, nel Catanzarese, e le sue condizioni sarebbero gravi. Il ritrovamento è avvenuto all’interno del centro abitato del piccolo comune della provincia di Catanzaro, in un’area destinata ad alloggi popolari. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe un residente della zona. L’uomo presenterebbe ferite compatibili con l’utilizzo di un’arma da taglio, circostanza che fa ipotizzare agli investigatori un possibile accoltellamento. Al momento, tuttavia, la dinamica dell’accaduto resta al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Vallefiorita, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del servizio di emergenza e trasportato in ospedale a Catanzaro, dove è stato affidato alle cure dei medici. Le sue condizioni vengono indicate come gravi. Le indagini sono in corso e nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori elementi utili a chiarire il contesto in cui è maturato il ferimento. (redazione@corrierecal.it)

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