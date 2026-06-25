Cisl Cosenza, concluso il primo ciclo delle assemblee zonali

l’ultima assemblea

COSENZA Con l’assemblea svoltasi a Castrovillari si è concluso il primo ciclo delle assemblee zonali promosse dalla CISL provinciale di Cosenza nell’ambito del percorso “Radicare sul territorio confronto e responsabilità per la persona, il lavoro e le comunità”. Un percorso che, grazie all’ampia partecipazione registrata e al positivo riscontro ricevuto da amministratori locali, associazioni, imprese e cittadini, proseguirà già nelle prossime settimane con ulteriori incontri programmati in diversi centri della provincia.

Le tappe si sono svolte a San Demetrio Corone, San Lucido, Spezzano della Sila e Castrovillari, registrando una partecipazione ampia e qualificata e confermando la validità di una scelta organizzativa fondata sull’ascolto, sul confronto diretto e sulla presenza nei territori.

«Questa iniziativa – dichiara il Segretario Generale della UST CISL Cosenza, Michele Sapia – nasce dalla volontà di costruire, insieme a lavoratori, pensionati, giovani, amministratori locali, associazioni e realtà aziendali, una piattaforma aperta di proposte che metta al centro la persona, la dignità del lavoro, la qualità dei servizi e l’importanza di fare rete».

Nel corso degli incontri è emerso un quadro articolato della provincia di Cosenza, caratterizzato da criticità che richiedono interventi e programmazione, ma anche da importanti energie sociali, amministrative e imprenditoriali sulle quali costruire nuove opportunità di crescita e sviluppo sostenibile.

Le assemblee hanno consentito di consolidare la piattaforma territoriale della CISL di Cosenza, individuando alcune priorità condivise: il rafforzamento della contrattazione territoriale e del welfare locale, il superamento delle criticità infrastrutturali materiali e digitali, il sostegno all’occupazione e al sistema produttivo, la valorizzazione delle aree interne, il dialogo intergenerazionale e la costruzione di reti tra istituzioni, sindacato, associazionismo e realtà economiche.

«Le proposte e i contributi raccolti rappresentano oggi un patrimonio importante per la nostra organizzazione e costituiranno la base del confronto con le istituzioni e con tutti gli attori del territorio nei prossimi mesi», sottolinea Sapia.

L’ampia partecipazione registrata ha inoltre prodotto un ulteriore risultato concreto: numerosi amministratori locali hanno manifestato interesse a ospitare nuove iniziative della CISL nei propri territori. Su queste sollecitazioni sono già stati programmati ulteriori appuntamenti in altri centri della provincia, dando continuità a un percorso che ha dimostrato il valore dell’ascolto e della partecipazione come strumenti di crescita delle comunità locali.

«Desidero ringraziare i sindaci, gli amministratori locali, le aziende, le associazioni, gli iscritti, i delegati sindacali, le RSU e tutta la dirigenza della CISL che hanno contribuito alla riuscita di questa iniziativa – conclude Sapia –. Le loro testimonianze hanno raccontato un territorio complesso ma vivo, fatto di difficoltà ma anche di energie positive, imprese che innovano e comunità che reagiscono. È da queste energie che continueremo a partire per costruire proposte concrete per lo sviluppo della provincia di Cosenza».

«Il primo ciclo delle assemblee si conclude, ma il percorso prosegue e si rafforza. Il lavoro avviato in queste settimane ha già prodotto risultati concreti: una piattaforma territoriale condivisa e una nuova fase di incontri già programmati. Continueremo su questa strada per trasformare l’ascolto in proposta e la proposta in azione per le persone e per il lavoro», conclude Sapia.