Crotone, il sindaco Vincenzo Voce nomina Federica Zizza come nuovo Capo di gabinetto

il decreto

CROTONE Il sindaco Voce, con proprio decreto, ha nominato la Federica Zizza nuovo Capo di Gabinetto. Laureata in Giurisprudenza e abilitata all’esercizio della professione forense, vanta una solida formazione ed esperienza professionale nel settore del diritto civile e dell’immigrazione. Nel corso della sua attività professionale ha inoltre ricoperto, per un periodo, l’incarico di assessore alle Politiche Sociali. Dal 2023 ha fatto parte dello staff del sindaco, occupandosi in particolare del supporto giuridico-amministrativo e contribuendo in modo continuativo alle attività istituzionali e organizzative dell’Ente. La dott.ssa Zizza assumerà l’incarico a decorrere dal 1° luglio. Nel formulare gli auguri di buon lavoro alla nuova Capo di Gabinetto, il sindaco ha sottolineato come «la stessa collabori da tempo con lui e con l’Amministrazione dimostrando competenza, affidabilità e piena conoscenza delle dinamiche istituzionali e amministrative dell’Ente. Tale collaborazione consolidata rappresenta oggi un elemento di garanzia di continuità e di rafforzamento dell’azione amministrativa». Il primo cittadino ha infine rivolto un sentito ringraziamento al precedente Capo di Gabinetto, Nicola Bresci, per il lavoro svolto e per il contributo assicurato all’Amministrazione. Con un ulteriore decreto, il sindaco ha confermato nell’incarico di Portavoce Francesco Vignis.

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