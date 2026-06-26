Arriva l’ambasciatore Usa, rinviato il Light Fest di Vibo Marina. Gli organizzatori assicurano: «Sarà un evento unico»

la conferenza stampa

VIBO VALENTIA Sarà un evento «unico e mai visto in Calabria». Lo assicurano gli organizzatori del Light Fest, che si terrà il prossimo 12 luglio in via Emilia a Vibo Marina, nella conferenza stampa di presentazione che si è svolta questa mattina presso il Comune di Vibo Valentia, alla presenza dell’assessore comunale Stefano Soriano, del manager di Top Events Giovanni Patania e di Tommaso De Leonardo in rappresentanza dei tre pontili che saranno protagonisti, Stella del Sud, Marina Carmelo e Marina Azzurra. Un incontro anche per annunciare lo spostamento, all’ultimo minuto, dell’evento, inizialmente previsto per domenica 28, ma rinviato per l’arrivo nel porto vibonese dell’ambasciatore degli Stati Uniti Tilman Fertitta a bordo del suo yacht. Un cambio di programma dovuto soprattutto alle imponenti misure di sicurezza previste per la visita del rappresentante statunitense. L’evento, tuttavia, non subirà cambiamenti, dato che si è riuscito a confermare la stessa modalità e la presenza degli stessi artisti: «Siamo riusciti a trovare una data per non escludere nessuno degli artisti» spiega Patania.

Il programma da luglio ad un agosto «scoppiettante»

Preferisce parlare di rilancio e non di rinvio, l’assessore Soriano: «Era d’obbligo per noi collaborare con Prefettura e Questura per garantire la sicurezza con l’arrivo dell’ambasciatore, ma l’evento non è andato perso ma si rilancia nel bel mezzo dell’estate». Lo farà in Via Emilia, «uno dei cuori di Vibo Valentia con uno sguardo sul mare e i pontili che il 12 saranno stracolmi di turisti». L’evento si inserisce in una serie di iniziative per l’estate: «Ci saranno tantissimi eventi sia a Vibo che a Vibo Marina. Stiamo per lanciare il programma di luglio, mentre su agosto non mi sbilancio ancora perché sarà davvero scoppiettante. Ci saranno eventi importanti che vedranno Vibo Marina principale protagonista, per poi chiudere il 18 agosto con la “Notte da sogno”».

Barche a vele e giochi di luce

«Il nostro obiettivo è valorizzare un’area che secondo noi è un po’ trascurata, ma è uno degli scorci più belli di Vibo Marina» ha aggiunto Patania della Top Events. «Un’idea un po’ pazza, è un progetto di illuminazione artistica dove ci saranno circa 30 imbarcazioni a vela con giochi di luce che si rifletteranno sulle vele e sul mare. Avremo un colpo d’occhio non indifferente, crediamo in uno scenario immersivo e unico». Per Patania «è un’idea nuova e originale, non abbiamo mai visto questo tipo di evento». Un ringraziamento va anche ai Pontili: «Noi abbiamo messo l’idea, loro il lavoro». L’appuntamento, dopo il rinvio, è al 12 luglio: «Ci scusiamo per il disguido, ma non è dipeso né da noi né dal Comune». «Via Emilia è una delle vie più belle, uno scorcio che deve essere riqualificato» ha ribadito anche De Leonardo, rappresentante del pontile Stella del Sud. «Speriamo di attirare numerosi visitatori e che questa valorizzazione di via Emilia possa continuare anche nel futuro». (redazione@corrierecal.it)

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