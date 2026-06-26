L’ambasciatore degli Stati Uniti “sbarca” in Calabria, atteso a Vibo Marina con il suo yacht

coastal diplomacy

VIBO MARINA L’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Tilman J. Fertitta lancia il Coastal Diplomacy, un giro per le coste della penisola a bordo del suo yacht per celebrare i 250 anni della dichiarazione d’indipendenza e, insieme, gli 80 anni della Repubblica. Dopo essere partito da Civitavecchia, con tappa a Napoli, l’ambasciatore arriverà in Calabria il 28, a Vibo Marina, dove si fermerà due giorni nel porto vibonese. Lunedì, nel tardo pomeriggio, è previsto un incontro con alcune istituzioni locali. Imprenditore miliardario, oltre che ambasciatore, Fertitta è anche proprietario della Fertitta Entertainment, che possiede il gigante della ristorazione Landry’s, il Golden Nugget Hotel and Casinos e gli Houston Rockets dell’NBA.

Uno yacht lungo 117 metri

Già l’anno scorso aveva visitato la Calabria, attraccando al largo di Tropea e restando affascinato dalla Perla del Tirreno, tanto da pubblicare diverse foto sui suoi social all’ombra del celebre Santuario. Quest’anno Fertitta ha scelto Vibo Marina, dove arriverà domenica e sosterà anche lunedì, quando nel tardo pomeriggio incontrerà diverse istituzioni locali a bordo del suo yacht Boardwalke, lungo 117 metri, largo 18 metri, alto 35 metri e provvisto di due eliporti e due piscine.

L’assessore Soriano: «Felici di accoglierlo»

«Siamo felici di avere l’ambasciatore qui, sarà un’altra forma di pubblicità per Vibo Marina» ha commentato oggi l’assessore comunale di Vibo Valentia Stefano Soriano. «È una personalità importante, rappresenta gli Stati Uniti in Italia. Sono cose che fanno sicuramente bene alla città». Porto blindato a Vibo Marina per domenica e lunedì, occupato sia dalla sua imponente imbarcazione che dalle ingenti misure di sicurezza previsti. «Noi – si augura l’assessore – speriamo che lo facciano scendere per una passeggiata a Vibo Marina dove noi stiamo investendo tanto. Non ha nulla da invidiare a Pizzo e Tropea». (redazione@corrierecal.it)

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