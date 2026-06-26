Cosenza, indennità di sostituzione. L’Asp condannata a risarcire un medico

la decisione

CASTROVILLARI Il Tribunale monocratico di Castrovillari, presieduto dal giudice Giordano Avallone, ha accolto integralmente il ricorso presentato da Francesco Petrone riconoscendo un diritto di indennità. In particolare, il giudice ha riconosciuto al dirigente medico il diritto agli emolumenti previsti dall’art. 18 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria a titolo di indennità di sostituzione. La vicenda riguarda il periodo compreso dal 2016 al 2018, durante il quale il dottore Petrone ha svolto le funzioni di facente funzioni di primario nell’Unità operativa di Pediatria dello Spoke di Corigliano-Rossano, senza percepire le relative indennità. Secondo quanto emerso nel corso del processo, sia le testimonianze rese sia la documentazione depositata dalla difesa dello specialista avrebbero confermato lo svolgimento delle mansioni di primario. Il Tribunale ha pertanto condannato l’Asp al pagamento delle somme spettanti al dottore Petrone, accogliendo le tesi difensive presentate dai legali del medico, gli avvocati del Foro di Cosenza Antonio Petrone e Andrea Amatruda. (redazione@corrierecal.it)