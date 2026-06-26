Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:00
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la decisione

Cosenza, indennità di sostituzione. L’Asp condannata a risarcire un medico

La vicenda riguarda il periodo compreso dal 2016 al 2018, durante il quale il dottore era ff primario nell’UO di Pediatria a Corigliano-Rossano,

Pubblicato il: 26/06/2026 – 17:51
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Cosenza, indennità di sostituzione. L’Asp condannata a risarcire un medico
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

CASTROVILLARI Il Tribunale monocratico di Castrovillari, presieduto dal giudice Giordano Avallone, ha accolto integralmente il ricorso presentato da Francesco Petrone riconoscendo un diritto di indennità. In particolare, il giudice ha riconosciuto al dirigente medico il diritto agli emolumenti previsti dall’art. 18 del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria a titolo di indennità di sostituzione. La vicenda riguarda il periodo compreso dal 2016 al 2018, durante il quale il dottore Petrone ha svolto le funzioni di facente funzioni di primario nell’Unità operativa di Pediatria dello Spoke di Corigliano-Rossano, senza percepire le relative indennità. Secondo quanto emerso nel corso del processo, sia le testimonianze rese sia la documentazione depositata dalla difesa dello specialista avrebbero confermato lo svolgimento delle mansioni di primario. Il Tribunale ha pertanto condannato l’Asp al pagamento delle somme spettanti al dottore Petrone, accogliendo le tesi difensive presentate dai legali del medico, gli avvocati del Foro di Cosenza Antonio Petrone e Andrea Amatruda. (redazione@corrierecal.it)

Argomenti
asp cosenza
condanna asp cosenza
Cosenza
Importanti
indennità asp cosenza
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x