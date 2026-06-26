Fiamme nella notte al Lido Comunale di Reggio Calabria, indagini in corso
L’incendio ha interessato la storica struttura degli anni ’30. Il sito era chiuso e in condizioni di degrado
REGGIO CALABRIA Un incendio, sulle cui cause sono già stati avviati accertamenti, ha interessato la scorsa notte il Lido Comunale di Reggio Calabria, storica struttura turistica cittadina sin dagli anni ’30 del secolo scorso, impreziosita dalla cosiddetta “Torre Nervi”, una realizzazione panoramica in cemento armato progettata negli anni ’60 dall’architetto Pier Luigi Neri. La struttura è chiusa al pubblico da alcuni anni a causa dei continui vandalismi durante il periodo di chiusura invernale, nonostante i ripetuti interventi di manutenzione effettuati dall’amministrazione comunale cittadina, e’ divenuta nel tempo ricovero per senzatetto e luogo di spaccio di stupefacenti.
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