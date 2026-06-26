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Sanità, la Calabria alla ricerca di medici. Azienda Zero pubblica maxi concorso per 147 professionisti

Avviato l’iter per rafforzare l’organico del Servizio sanitario regionale. 102 sono i posti dedicati alla medicina d’urgenza

Pubblicato il: 26/06/2026 – 20:21
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Sanità, la Calabria alla ricerca di medici. Azienda Zero pubblica maxi concorso per 147 professionisti
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CATANZARO La Calabria alla ricerca di medici. Azienda Zero ha avviato l’iter per il reclutamento di medici con l’obiettivo di rafforzare l’organico del Servizio sanitario regionale. Il bando prevede la ricerca di 147 unità di personale sanitario, sulla base delle necessità manifestate dalle Aziende sanitarie e ospedaliere, nelle discipline di ortopedia e traumatologia e medicina d’accettazione e d’urgenza. Proprio quest’ultima soffre della carenza d’organico maggiore: 102 unità mancanti, mentre il resto riguarda i reparti di ortopedia e traumatologia. Il nuovo maxi concorso si aggiunge ad un precedente avviso esperito sempre da Azienda Zero volto all’assunzione di medici ma aperto anche a professionisti Ue ed extra Ue. In quel caso gli idonei erano stati 168. 

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