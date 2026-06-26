Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:15
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il salvataggio

Scivola dalla scogliera sulla spiaggia di Santa Domenica di Ricadi, ferito un uomo

A causa della zona particolarmente impervia, è stato soccorso dalla Guardia Costiera di Vibo Valentia e dai Vigili del Fuoco di Ricadi

Pubblicato il: 26/06/2026 – 23:15
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Scivola dalla scogliera sulla spiaggia di Santa Domenica di Ricadi, ferito un uomo
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

RICADI Un uomo di circa 50 anni è stato soccorso a Santa Domenica di Ricadi dalla Guardia costiera di Vibo Valentia e dai Vigili del fuoco di Ricadi dopo essere scivolato dalla scogliera a picco riportando un trauma cranico e multiple fratture. La zona, particolarmente impervia, ha impedito infatti l’accesso diretto al personale del 118, intervenuto con un’ambulanza, e il malcapitato è stato prima soccorso da una squadra di Vigili del Fuoco e quindi recuperato da un battello della Guardia Costiera, spiaggiato in loco. Successivamente l’infortunato è stato trasportato via mare presso il porto di Tropea, dove è stato affidato alle cure del 118. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
cade dalla scogliera
ferito
ferito un uomo
Guardia Costiera Vibo Valentia
Importanti
SANTA DOMENICA DI RICADI
scivola
spiaggia santa domenica
vigili del fuoco
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x