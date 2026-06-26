Scivola dalla scogliera sulla spiaggia di Santa Domenica di Ricadi, ferito un uomo

il salvataggio

RICADI Un uomo di circa 50 anni è stato soccorso a Santa Domenica di Ricadi dalla Guardia costiera di Vibo Valentia e dai Vigili del fuoco di Ricadi dopo essere scivolato dalla scogliera a picco riportando un trauma cranico e multiple fratture. La zona, particolarmente impervia, ha impedito infatti l’accesso diretto al personale del 118, intervenuto con un’ambulanza, e il malcapitato è stato prima soccorso da una squadra di Vigili del Fuoco e quindi recuperato da un battello della Guardia Costiera, spiaggiato in loco. Successivamente l’infortunato è stato trasportato via mare presso il porto di Tropea, dove è stato affidato alle cure del 118. (redazione@corrierecal.it)

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