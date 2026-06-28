Per Defilippo un riconoscimento che premia spirito di servizio e competenza

il congresso

CATANZARO È un riconoscimento che premia un lungo percorso di servizio, costruito con discrezione, competenza e spirito rotariano. Enzo Defilippo, socio del Rotary Club Catanzaro Tre Colli, è stato ufficialmente proclamato Governatore eletto del Distretto Rotary 2102 per l’anno rotariano 2027-2028 nel corso del V Congresso Distrettuale, svoltosi a Praia a Mare. Il Congresso, dal titolo “Il Viaggio – Diario di bordo e rotte future”, si è svolto sotto la guida del Governatore Dino De Marco e del rappresentante del Presidente Internazionale, Katarina Kotsali Papadimitrou, e ha rappresentato uno dei momenti più significativi della vita associativa del Distretto, offrendo l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta e delineare le prospettive future del Rotary nei territori di Calabria. La proclamazione di Defilippo segna un passaggio importante per il Distretto 2102 e rappresenta il riconoscimento di un impegno maturato negli anni attraverso numerosi incarichi e una costante presenza nella vita rotariana. La scelta è ricaduta su una figura che ha saputo distinguersi per equilibrio istituzionale, senso di responsabilità e profondo attaccamento ai valori che ispirano il Rotary, interpretando il servizio non soltanto come attività associativa, ma come autentico impegno verso le comunità. Nel corso del suo percorso, Enzo Defilippo ha maturato una consolidata esperienza all’interno del Distretto, dedicando particolare attenzione alla crescita dei Club e al rafforzamento del senso di appartenenza tra i soci. Disponibilità all’ascolto, concretezza operativa e capacità di costruire relazioni hanno caratterizzato la sua azione, sempre orientata a favorire il dialogo, la collaborazione e la condivisione di obiettivi comuni. Alla base della sua visione vi è un’idea di Rotary capace di coniugare tradizione e innovazione, nel segno della continuità con il lavoro svolto negli anni precedenti ma con lo sguardo rivolto alle nuove sfide. Una prospettiva che punta a valorizzare il patrimonio umano dei Club, rafforzarne il ruolo nei territori e promuovere un modello associativo sempre più partecipato e inclusivo. La proclamazione avvenuta nel corso del Congresso distrettuale testimonia la fiducia riposta nella persona di Defilippo e nel progetto di servizio che accompagnerà il Distretto Rotary 2102 verso l’anno rotariano 2027-2028. Un percorso che si propone di consolidare il senso di appartenenza alla famiglia rotariana, sostenere le iniziative dei Club e affrontare con spirito di collaborazione le nuove rotte indicate dal tema congressuale. Per il Rotary Club Catanzaro Tre Colli si tratta di un motivo di particolare orgoglio, che premia l’impegno di uno dei suoi soci più rappresentativi e rafforza il ruolo del territorio all’interno del Distretto. A Enzo Defilippo giungono le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro per un incarico prestigioso, chiamato a tradurre in azioni concrete i valori del servizio, dell’amicizia e della solidarietà che da sempre costituiscono l’essenza del Rotary.

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