Reggio, il SUL contro Ecologia Oggi: “Ripristinare subito le ferie sospese e assumere personale”

L’appello

REGGIO CALABRIA Nuova presa di posizione del Sindacato Unitario Lavoratori (SUL) nei confronti di Ecologia Oggi, l’azienda che gestisce in appalto il servizio di raccolta dei rifiuti. Il sindacato denuncia la sospensione delle ferie dei dipendenti, definendola una decisione unilaterale e non condivisa con le organizzazioni sindacali. Secondo il SUL, il provvedimento arriva in un momento particolarmente delicato, con l’avvio del periodo estivo e molti lavoratori che avevano già programmato le proprie vacanze. “Ancora una volta Ecologia Oggi, azienda che ha appaltato la gestione dei rifiuti in Reggio Calabria, ha sospeso la fruizione delle ferie dei dipendenti, peraltro non concordate con le organizzazioni sindacali. Siamo praticamente a luglio, ossia nel pieno delle ferie estive e con dipendenti che hanno già fatto programmi, spesso combacianti con quelli del partner, e addirittura hanno provveduto a prenotare nelle località scelte“, dichiarano il responsabile Ambiente del SUL Calabria, Antonello Errante, e il segretario generale del SUL Calabria, Aldo Libri. I rappresentanti del sindacato puntano il dito anche contro l’organizzazione aziendale, ritenendo che il mancato ricorso ad assunzioni stagionali finisca per ricadere sui lavoratori. “L’Azienda Ecologia Oggi, evidentemente, non contempla la possibilità di assunzioni temporanee per far fronte al principale periodo di assenza per ferie e trova comodo violare il diritto dei dipendenti, peraltro sancito dalla Costituzione, di usufruire del recupero psicofisico nei periodi canonici. E non intende darsi una diversa organizzazione del lavoro in periodi nei quali la Giunta regionale prescrive di evitare di esporsi lavorando alla calura potenzialmente pericolosa, attuando, ad esempio, il lavoro notturno anche solo, intanto, nei periodi estivi, rinunciando alle prestazioni lavorative del turno pomeridiano”, affermano ancora Errante e Libri. Per il SUL, la soluzione passa attraverso un rafforzamento dell’organico e una diversa gestione del servizio. “Un pacchetto di assunzioni, anche a termine, risolverebbe la situazione, darebbe lavoro a giovani di questa città e darebbe corpo a una delle prime iniziative del nuovo sindaco, Piazza Pulita, riferita proprio all’esigenza di una gestione razionale e efficace dei rifiuti e, diremmo noi, anche del capitolato d’appalto del quale spesso ci si dimentica“, sottolineano i due dirigenti sindacali. Il sindacato rivolge quindi un appello diretto all’azienda affinché revochi il provvedimento e apra un confronto con le sigle presenti nello stabilimento. “Il SUL chiede a Ecologia Oggi di ripristinare le ferie ingiustamente sospese, di procedere alle assunzioni necessarie a coprire le esigenze produttive e di servizio nel periodo estivo e di avviare un vero confronto con tutti i sindacati presenti in Azienda prima che si decida di avviare strumenti e iniziative di lotta“, dichiarano Errante e Libri. Infine, il SUL chiama in causa anche l’amministrazione comunale. “Al sindaco chiediamo un confronto su un servizio che è stato spesso al centro delle critiche, non sempre ingiustificate, e di intervenire per garantire un fondamentale diritto, quale quello delle ferie, a cittadini dipendenti da Ecologia Oggi“, concludono Antonello Errante e Aldo Libri.