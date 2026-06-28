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Venezuela, ritrovato vivo dopo tre giorni un ragazzo di 11 anni – VIDEO

È stato estratto vivo dalle macerie

Pubblicato il: 28/06/2026 – 7:50
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Venezuela, ritrovato vivo dopo tre giorni un ragazzo di 11 anni – VIDEO
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Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Caraballeda, nel nord del Venezuela, tre giorni dopo i catastrofici terremoti che hanno devastato la regione. Lo ha annunciato la presidente ad interim del Paese, Delcy Rodriguez. «Pochi minuti fa, un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo a Caraballeda. In questo momento, ogni vita è fonte di speranza per il Venezuela», ha scritto Rodriguez su X, allegando al suo messaggio un video del salvataggio del bambino. 

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